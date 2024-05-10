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Elazığ’da katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Elazığ’da katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu, Hankendi mevkisinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 23 DT 480 plakalı otomobil ile O.B.K. yönetimindeki 34 FTB 596 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada sürücüler ile birlikte araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.




Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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