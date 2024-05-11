Konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu

Ayağından yaralanan Yıldırım K. acı içinde yere yığılırken, şüpheli Süleyman G. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesi üzerine dışarıya çıkan mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım K., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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