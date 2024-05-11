11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu

Konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu

Bursa'ad Yıldırım K., konuşmak üzerine evinin önüne gelen husumetlisi Süleyman G. tarafından tabancayla ayağından vuruldu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi B214 Sokakta meydana geldi. Süleyman G., aralarında daha önceden husumet bulunan Yıldırım K.'yı konuşmak için oturduğu evinin önüne gelerek dışarıya çağırdı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Süleyman G. yanında getirdiği tabanca ile Yıldırım K.'ya ateş açtı.

Ayağından yaralanan Yıldırım K. acı içinde yere yığılırken, şüpheli Süleyman G. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesi üzerine dışarıya çıkan mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım K., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA