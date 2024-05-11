Konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu
Bursa'ad Yıldırım K., konuşmak üzerine evinin önüne gelen husumetlisi Süleyman G. tarafından tabancayla ayağından vuruldu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi B214 Sokakta meydana geldi. Süleyman G., aralarında daha önceden husumet bulunan Yıldırım K.'yı konuşmak için oturduğu evinin önüne gelerek dışarıya çağırdı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Süleyman G. yanında getirdiği tabanca ile Yıldırım K.'ya ateş açtı.
Ayağından yaralanan Yıldırım K. acı içinde yere yığılırken, şüpheli Süleyman G. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesi üzerine dışarıya çıkan mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım K., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe'de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti
- Bu besinler sağlığınızı arşa çıkaracak! Kuran-ı Kerim'de müjdelendiler
- Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir"
- Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı
- Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! Günde sadece 15 dakika...
- 178 gol, 267 asist! Beşiktaş makine gibi forvetin peşinde, artık yıkılmaz!
- T.C. numarasınız zekanızı ortaya çıkarıyor! Böyle telaffuz edenlerin hafızası muhteşem
- Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr"
- DGS başvuru ekranı ais.osym.gov.tr 2024 | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu yayınlandı! İşte başvuru tarihleri ve ücreti...
- Anneler günü yaklaşıyor! Her bütçeye uygun klasik, farklı, özel hediye fikirleri
- En Düşük 39.452 TL Ödenecek! Memura Emekliye Temmuz Zam Oranı Ayyuka Çıktı! Polis, Öğretmen, Hemşire, Jandarma...
- Emekliye %38'lik zam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya maaş tablosu A'dan Z'ye hesaplandı! 10.000, 11.500, 13,250 TL alana...