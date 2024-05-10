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Bursa'da 'Şirin dede' lakaplı torbacı yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Bursa’da ’Şirin dede’ lakaplı torbacı yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Huzur ve Güven' uygulamalarında 'Şirin dede' lakaplı torbacıyı uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

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