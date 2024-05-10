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Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı

Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana’da tescilli turfanda karpuz hasadı başladı. Tarlada kilosu 11-12 liradan satılan karpuzlar, kamyonlara yüklenerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

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