Esenyurt’taki tekel bayii cinayeti | Mahkeme salonunu karıştıran ’şov’ sözleri! Dava ertelendi

"4 KURŞUNU AYAKLARINA DOĞRU SIKTIM"

Tutuklu sanık Tarık Özer, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Ölenler içinde üzgünüm keşke yaşanmasaydı. Olaydan dolayı çok pişmanım. Olayda tasarlama söz konusu değildir. Biranda gelişen bir olaydı. Oraya gitmemin sebebi; Cantürk'ün sosyal medya hesabından yapmış olduğu hakaret içerikli sözleri nedeniyle gittik. İlk girdiğimiz anda, konuşmak için gittiğimiz için konuştuk. Olay başlayınca oğlumun baba demesinin üzerine babalık içgüdüsüyle, oğluma zarar geldi düşüncesiyle hareket ettim. Yunus Emre'nin silahını çıkartıp kardeşimi vurmasıyla olay başladı. Ben oğlumu ve kardeşimi koruma içgüdüsüyle hareket ettim. Ne olduysa bir anda oldu. Olay nedeniyle pişmanım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Emre'yi engellemek için 4 kurşunu ayaklarına doğru sıktım. Yunus Emre'yi kardeşim gibi severdim. Cantürk, o akşam çok hakaret etti sosyal medyada. Ben eminim ki Cantürk alkolsüz kafayla olsa bunları yapacak biri değildir. Kaçmak gibi bir niyetim olsa kendim gidip teslim olmazdım. Biz kötü insanlar değiliz, iş insanıyız. Bu zamana kadar şiddet içeren bir olaya karışmadım" şeklinde konuştu.