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Zabıt katibi Süleyman Demirel'in 80 milyonluk vurgun savunması: Beni kullandılar

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Zabıt katibi Süleyman Demirel’in 80 milyonluk vurgun savunması: Beni kullandılar

İstanbul'da Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel, yüksek kar vaadiyle tam 80 milyon liralık vurgun yaptı. Sanık Demirel "Burada bulunan herkes beni kullandı. Benden paraları aldılar daha sonra olayın tek suçlusu benmişim gibi yansıttılar. Herkes benden para aldı, ödeme yaptığım insanlar beni kullandı." diye kendini savundu.

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