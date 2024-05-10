Doktor Alper Çelik meslekten 3 yıl ihraç edildi! Hastalarının ölümüne neden olduğuna yönelik iddia ortalığı karıştırdı...
Diyabet ameliyatı yaptığı hastalarının ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında çok sayıda soruşturma açılan Prof.Dr. Alper Çelik meslekten 3 yıl men edildi. Yakınları vefat eden aileler, Çelik'İn yanlış müdahaleleri ve ihmalleri sonucu yakınlarını kaybettiklerini ifade etti. İşte detaylar...
Özellikle diyabet ameliyatı yaptığı hastalarının ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında pek çok dava bulunan Prof. Dr. Alper Çelik hakkında meslekten men edilme kararı verildi.
3 YIL MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Prof. Dr. Alper Çelik hakkında özellikle diyabet ameliyatı yaptığı hastalarının ölümüne neden olduğu iddiasıyla pek çok soruşturma başlatılmış, dava açılmıştı. Hakkındaki şikayetler çerçevesinde Doktor Alper Çelik hakkında karar verildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu'nun 20 Aralık 2023 tarihli 20. Sağlık Meslekleri Kurulu Toplantısında, Prof. Dr. Alper Çelik'in 3 yıl süreyle meslekten geçici olarak men edilmesine karar verildiği öğrenildi.
AİLELER SESİNİ DUYURDU
Kararda ayrıca, 6 Mayıs 2024'den itibaren Çelik'e ve çalıştığı özel hastaneye mesleğini icra edemeyeceğinin bildirilmesi, muayenehanesinde hiçbir surette mesleğini icra etmemesi, çalıştığı özel hastaneden ayrılışının yapılarak yapılacak men işleminin eş zamanlı başlangıç ve bitiş tarihinin uygulanması için gerekli belgelerin Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmesinin istendiği öğrenildi. Öte yandan vefatla sonuçlanan ameliyatlar sonrası aileler seslerini duyurmak amacıyla süreci birçok mecrada anlatmış, Çelik'ten şikayetçi olarak hukuki süreç başlatmıştı.
6 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLMİŞTİ
50 yaşındaki Selahattin Serin'in diyabet ameliyatı olmasının ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili doktor Çelik hakkında 2022'de iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, Serin'in ölüm nedeninin, hastanın geçirdiği operasyon sonrası hastada karın zarı iltihabı sonucu olduğu belirtilirken, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda da, ameliyat öncesi gerekli tetkiklerinin yapıldığı ancak maktulün hiçbir laboratuvar tetkiki ve radyolojik inceleme yapılamadan taburcu edilmesinin tıbben eksiklik olduğu kaydedilmişti. Ayrıca, 2 gün sonra aşırı kusma nedeniyle telefonla kendisine danışılmasına rağmen sadece ilaç önermesi ve durumun aciliyetini anlatmayıp bir sağlık kuruluşuna yönlendirmemesi sebebiyle şüpheli Doktor Alper Çelik'in tıbbi uygulama hatası yaptığı da aktarılmıştı. Çelik hakkında hazırlanan iddianamede ise taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
İHMAL SONUCU VEFAT ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
Şeker hastası olan eşi Cevdet Akbulut'a tedavi için gittiği Beşiktaş'taki özel hastanede yanlış müdahalede bulunulduğunu ve eşinin ihmal sonucu vefat ettiğini iddia eden Nahide Akbulut, Prof. Dr. Alper Çelik hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulunmuştu.
Konuya ilişkin savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Müvekkilin eşi olan ve vefat eden Cevdet Akbulut, şeker hastası olduğundan sürekli inip çıkan hastalığının yaşantısını olumsuz yönde etkilediğinden tedavi olmak amacıyla Etiler'de bulunan özel bir hastaneye gitmiştir. Hastane bünyesinde hasta bakan Doktor Alper Çelik ile görüşmeler neticesinde maktul Cevdet Akbulut tedavi olmaya karar vermiştir. Maktul 25 Nisan 2023'de diyabet ameliyatı için kan değerleri düşmemesine rağmen hastaneye yatış yapmış ve aynı gün ameliyat olmuştur. Ameliyattan 3 gün sonra taburcu olmuş, 6 gün sonra ise dikişlerinden iltihap sızmaya başlamıştır. Oradaki hemşire, doktorun şifahen söylediği reçeteyi müvekkile vermiştir. 10 Mayıs tarihinden sonra ise hasta, dayanılamayan ağrılarından dolayı hastaneye gitmiş ve ameliyattan dolayı enfeksiyon kaptığı söylenerek hastaneye yatırılmıştır. Daha sonra aynı hastanenin bünyesinde hastaya mide stendi takılmıştır" denilmişti.
"İDDİALARI KABUL ETMİYORUZ"
Öte yandan Çelik'in avukatı, söz konusu iddialara ilişkin, "Aile hakkında suç duyurusunda bulunduk, Merve Akbulut hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık. Suç duyurularımız ve soruşturmalarımız devam ediyor. Aleyhimize alınmış hiçbir Adli Tıp Raporu veya rapor mevcut değildir. Dolayısıyla bu iddiaları kabul etmiyoruz' demişti.
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