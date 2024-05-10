Doktor Alper Çelik meslekten 3 yıl ihraç edildi! Hastalarının ölümüne neden olduğuna yönelik iddia ortalığı karıştırdı...

3 YIL MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Prof. Dr. Alper Çelik hakkında özellikle diyabet ameliyatı yaptığı hastalarının ölümüne neden olduğu iddiasıyla pek çok soruşturma başlatılmış, dava açılmıştı. Hakkındaki şikayetler çerçevesinde Doktor Alper Çelik hakkında karar verildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu'nun 20 Aralık 2023 tarihli 20. Sağlık Meslekleri Kurulu Toplantısında, Prof. Dr. Alper Çelik'in 3 yıl süreyle meslekten geçici olarak men edilmesine karar verildiği öğrenildi.

AİLELER SESİNİ DUYURDU

Kararda ayrıca, 6 Mayıs 2024'den itibaren Çelik'e ve çalıştığı özel hastaneye mesleğini icra edemeyeceğinin bildirilmesi, muayenehanesinde hiçbir surette mesleğini icra etmemesi, çalıştığı özel hastaneden ayrılışının yapılarak yapılacak men işleminin eş zamanlı başlangıç ve bitiş tarihinin uygulanması için gerekli belgelerin Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmesinin istendiği öğrenildi. Öte yandan vefatla sonuçlanan ameliyatlar sonrası aileler seslerini duyurmak amacıyla süreci birçok mecrada anlatmış, Çelik'ten şikayetçi olarak hukuki süreç başlatmıştı.