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Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor 3. kez ölüm

İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede Prof. Dr. Alper Çelik tarafından mide küçültme ameliyatı olmak için bıçak altına yatan 63 yaşındaki Menşure Bakan, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda da hastanın ameliyata sonrası komplikasyonlar geliştirmesine rağmen doktor Çelik tarafından taburcu edildiği, tedavi için hastaneye yönlendirmediği gibi bu durumları göz ardı ettiği ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:10
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Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor 3. kez ölüm

63 yaşındaki Menşure Bakan, kronik şeker hastasıydı. Tedavi maksadıyla ünlü Prof. Dr. Alper Çelik'e müracaat eden Bakan, 'Mide Küçültme' ameliyatı için 28 Ocak 2019 günü hastaneye yatırıldı.

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Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor 3. kez ölüm

Ameliyattan sonra taburcu edilen Bakan, iddiaya göre ağrılar içinde kıvranıyor ve günlerdir de tuvaletine çıkamıyordu.

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Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor 3. kez ölüm

Sağlık durumu kötüye giden Bakan'ın ameliyattan 17 gün sonra mide kaçağı tablosu oluştuğu belirlendi.

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Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor 3. kez ölüm

Mesude Bakan, drenaj ve antbiyotik tedavisi başlamasına rağmen tedaviye yanıt vermedi ve hayatını kaybetti.

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Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor 3. kez ölüm

ADLİ TIP KUSURLU DEDİ
Yaşlı kadının ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturmada dosya, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.