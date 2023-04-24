Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor 3. kez ölüm

İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede Prof. Dr. Alper Çelik tarafından mide küçültme ameliyatı olmak için bıçak altına yatan 63 yaşındaki Menşure Bakan, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda da hastanın ameliyata sonrası komplikasyonlar geliştirmesine rağmen doktor Çelik tarafından taburcu edildiği, tedavi için hastaneye yönlendirmediği gibi bu durumları göz ardı ettiği ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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