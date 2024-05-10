Bursa’da trafikte korkutan anlar! Bir anda alev aldı

Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, minibüste tek olan sürücü aracı terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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