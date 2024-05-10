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Bursa'da trafikte korkutan anlar! Bir anda alev aldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Bursa’da trafikte korkutan anlar! Bir anda alev aldı

Bursa'da seyir halindeki bir servis minibüsü yol ortasında alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, cayır cayır yanan minibüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bursa'da servis minibüsü alev alev yanarken, servisin boş olması faciayı önledi. Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, minibüste tek olan sürücü aracı terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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