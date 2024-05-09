İstanbul Havalimanı’ndaki faciayı kadın pilot önledi

Paris-İstanbul seferini yapan FEDEX şirketine ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı. Uçağın kadın kaptan pilotu ABD vatandaşı Robin Kay Carpenter ön iniş takımlarının açılmadığı ikazını aldı.

Bunun üzerine kadın pilot, yaklaşma İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçerek durumu bildirdi. Ön iniş takımları açılmayan uçağın kontrolü için sorumlu kaptan pilot Robin Kay Carpenter kulenin ön iniş takımlarını kontrol etmesi için pisti iki kez pas geçti.