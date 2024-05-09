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Hatay'da seyir halindeki ambulansta yangın çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Hatay’da seyir halindeki ambulansta yangın çıktı

Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki ambulansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasta ve hasta yakını başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

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