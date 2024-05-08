Şarkıcı Kalben’in ilk ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! İşte o görüntüler...

OYUNCAK ARABAYA SAKLAMIŞ!

Baskın sırasında Kalben uyuşturucu maddeleri balkondan fırlattı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. 'Skunk' adı verilen uyuşturucu maddenin ise oyuncak arabadan çıktığı öğrenildi.