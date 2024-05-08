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Şarkıcı Kalben'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! İşte o görüntüler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Şarkıcı Kalben’in ilk ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! İşte o görüntüler...

Kalben, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında evde bulunan uyuşturucunun balkondan atıldığı tespit edilirken, adliyeye getirildi. Ünlü şarkıcının ifadesi ortaya çıktı. Kalben ifadesinde, "İçiciyim ben uyuşturucu satmıyorum" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyon; Sabah saatlerinde Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki adrese yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı.

GÖZALTINA ALINDI!

Evinde yapılan aramalar sonrası ünlü şarkıcı Kalben, gözaltına alındı.

OYUNCAK ARABAYA SAKLAMIŞ!

Baskın sırasında Kalben uyuşturucu maddeleri balkondan fırlattı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. 'Skunk' adı verilen uyuşturucu maddenin ise oyuncak arabadan çıktığı öğrenildi.

"SATICI DEĞİL İÇİCİYİM"

Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Gözaltına alınan şarkıcı ve müzisyen Kalben emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kalben'in ilk ifadesinde, uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söyledi.

İŞTE KALBEN'İN EVİNDEN ÇIKANLAR

Ünlü şarkıcıya uyuşturucu operasyonuÜnlü şarkıcıya uyuşturucu operasyonu ÜNLÜ ŞARKICIYA UYUŞTURUCU OPERASYONU

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