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Manisa'da hemzemin geçit faciası! Tren otomobile çarptı: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Manisa’da hemzemin geçit faciası! Tren otomobile çarptı: 1 ölü

Manisa'da Uşak-İzmir arasında sefer yapan yolcu treni, hemzemin geçitte bir otomobile çarptı. Sürücü Yaşar Ercan, feci kazada hurdaya dönen araçtan sağ çıkarılamadı.

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