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Aksaray’da 12 ayrı suçtan 30 yıl hapis cezası olan suç makinası kadın yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Aksaray’da 12 ayrı suçtan 30 yıl hapis cezası olan suç makinası kadın yakalandı

Aksaray’da 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan kadın, polisin operasyonuyla yakalandı.

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