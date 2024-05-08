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Kendi evine hırsız gibi giriyor! Evinin kapı kilidi tutkalla tahrip edildi

ahaber.com.tr Damla Karasu
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Kendi evine hırsız gibi giriyor! Evinin kapı kilidi tutkalla tahrip edildi

Son dakika yaşam haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Çelik ailesi kendi evlerine deyim yerindeyse hırsız gibi giriyor. Nedeni ise hayli ilginç. İşte tüm detaylar…

Evinin kapısını plastik plaka ile açıyor çünkü kapı kilidi kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. İzmir'in torbalı ilçesinde bir sitede yaşayan Çelik ailesinin yaşadığı bu olay ilk değil.

TUTKALLA TAHRİP EDİLDİ

Mete Çelik'in oturduğu ev burası kimliği belirsiz kişiler belirli zamanlarla gelip kapı kilidine tutkal sıkıyor kilit kullanılmaz hale geliyor.

"ORTADA HIRSIZLIK YOK"

A Haber'e konuşan Mete Çelik, "Apartmandan birinin yaptığını düşünüyorum. Bu bir yıldırma çabasına benziyor ama kim olduğunu bilmiyoruz. Ortada hırsızlık yok." sözlerini kullandı.

PLASTİK PLAKA İLE GİRİYOR

Sıkılan yapıştırıcıdan dolayı kapı kilitleri çalışmayınca Mete Çelik evine hırsız gibi plastik bir plaka ile giriyor. Mete Çelik, "Kendi evimize hırsız gibi giriyoruz, eşimi çocuklarımı yalnız bırakamıyorum" dedi.

"SORUMLULAR BULUNSUN"

"Buraya birisi tutkal sıkıp tahrip etti. Kimin yaptığını bilmiyoruz" diyen ve şikayette bulunan Mete Çelik sorumluların bulunmasını istiyor.

Kendi evine hırsız gibi giriyor! Yok böyle bir şey...Kendi evine hırsız gibi giriyor! Yok böyle bir şey... KENDİ EVİNE HIRSIZ GİBİ GİRİYOR! YOK BÖYLE BİR ŞEY...
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