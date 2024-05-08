Kendi evine hırsız gibi giriyor! Evinin kapı kilidi tutkalla tahrip edildi
Son dakika yaşam haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Çelik ailesi kendi evlerine deyim yerindeyse hırsız gibi giriyor. Nedeni ise hayli ilginç. İşte tüm detaylar…
TUTKALLA TAHRİP EDİLDİ
Mete Çelik'in oturduğu ev burası kimliği belirsiz kişiler belirli zamanlarla gelip kapı kilidine tutkal sıkıyor kilit kullanılmaz hale geliyor.
"ORTADA HIRSIZLIK YOK"
A Haber'e konuşan Mete Çelik, "Apartmandan birinin yaptığını düşünüyorum. Bu bir yıldırma çabasına benziyor ama kim olduğunu bilmiyoruz. Ortada hırsızlık yok." sözlerini kullandı.
PLASTİK PLAKA İLE GİRİYOR
Sıkılan yapıştırıcıdan dolayı kapı kilitleri çalışmayınca Mete Çelik evine hırsız gibi plastik bir plaka ile giriyor. Mete Çelik, "Kendi evimize hırsız gibi giriyoruz, eşimi çocuklarımı yalnız bırakamıyorum" dedi.
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