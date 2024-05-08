Balıkesir’de PKK’ya darbe: 5 şüpheli yakalandı

Ekipler tarafından gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Balıkesir'de ikamet ettiği tespit edilen bir şüpheli şahsa Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan. PKK/KCK-PYD/YPG Terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya sitelerinde terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren övücü/sahiplenici mahiyette paylaşımlar yapan ve Balıkesir'de ikamet ettiği tespit edilen 4 şüpheli şahsa 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan, bugün sabah 06.30 sularında eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.