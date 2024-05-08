21 ilde yapılan 41 dolandırıcılık operasyonu! Toplamda 11 milyon 69 bin lira ele geçirildi

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, vatandaşları telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta merkezli olmak üzere Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Şanlıurfa'da bir işyerine yapılan operasyonda 3 Milyon 874 bin lira ele geçirildi. İş yerinde bulunan 3 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden İ.Y. ve R.U. isimli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. K.B. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.