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Adana'da kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Adana’da kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü

Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü.

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