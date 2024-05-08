Feci kaza kamerada: TIR’ın altında kalan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Kısa süre sonra ışığın yeşile dönmesi ile T.K. yönetimindeki 09 AFH 346 plakalı TIR'ın kör noktasında kalan Aşuk motosikleti ile TIR'ın altına kaldı. Kazayı fark edenler TIR sürücüsünü uyarıp durmasını sağlarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.