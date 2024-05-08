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Edirne'de cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Edirne’de cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçtaki çantada bulunan 4 cips paketinin içerisine gizlenmiş 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara-Keşan kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdukları 59 AFJ 903 plakalı araçta arama yaptı.

Polis, arama sırasında K.K. (47) adlı kadına ait çantada torba içinde bulunan 4 cips paketinin ağırlığından şüphelendi.

Açılan cips paketlerinde poşetler içinde ve kalıp halinde toplam 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirildi.

K.K. ile araçta bulunan E.A. (20) adlı kadın ve İ.A. (18) gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olaydan yansıyan görüntüler

Olaydan yansıyan görüntüler

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