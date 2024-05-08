08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024
ABONE OL
Burdur’da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Yeşilova ilçesinde 76 yaşındaki Aysel Kılınç isimli vatandaşın kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA