Büyü dolandırıcılığı mağduru A Haber’e konuştu! ÖLÜM TEHDİDİ...
5 milyon Euro'luk büyü dolandırıcılığında kritik bir gelişme yaşandı. Serkan Önder tarafından dolandırıldığını iddia eden Adil Badruk ve eşi Nurcan Badruk yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
Türkiye günlerdir büyü bozma vaadiyle dolandırılan aileyi konuşuyor. Almanya'da yaşanan olayda kendini medyum olarak tanıtan Serkan Önder, hedefindeki Nurcan Badruk'u tam 175 milyon lira dolandırdı. Serkan Önder'in ardından memleketi Ordu'ya döndüğü ve lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.
"BİZ DE TABAK YIKAYALIM"
Serkan Önder'in savunmasıyla çileden çıkan aile A Haber'e konuştu. Adil Badruk, "Bütün makamların sesimizi duymasını istiyorum. Ben adaletime güveniyorum. Almanca kursuna gitmiş orada burada tabak yıkamış. Eğer tabak yıkayıp da milyonlar daireler yapılıyorsa biz de tabak yıkayalım." derken Nurcan Badruk, "Ben onları önce yüce Yaradanıma sonra adaletime havale ediyorum. Bana öldürürüm seni dedi." ifadelerini kullandı.
"ORTADA HİÇBİR İSPAT YOK"
Serkan Önder'in avukatı ise bu rakamla birini dolandırmanın mümkün olmadığını söyledi. Avukat Abdulkadir Şafak, "20 yıl Almanya'da yaşamış birisi. Buraya geldiğinde belli bir birikiminin olması bizce çok normal. Yarar sağladığına ilişkin ortada hiçbir ispat yok. Bu rakam üzerinden birinin dolandırılması gerçekten mümkün değil." diye konuştu.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Dolandırıcılıkla suçlanan Serkan Önder'in nisan ayında verdiği ifade de ortaya çıktı. Serkan Önder ifadesinde, "Temizlik firmasında çalıştım. Ondan sonra o havuzdaki işe girdim. Emeklilik hakkı kazanana kadar aylık 1850 Euro kazandım. Yemekleri çalıştığım firmada yiyordum. Akif usta diye biri bana yardım ediyordu. O zaman eşim de bana destek oluyordu." dedi.
Avukat Abdulkadir Şafak, "Bizim tek istediğimiz şu; Nurcan hanım bu dilekçesinin hesabını versin o zaman." savunması yaptı.
"OLAYIN ŞOKUNDAN İFADE VEREMEDİ"
Olaya dair konuşan Adil Badruk, "Savcılıkta ifadeyi de veremedi eşim. Olayın şokundaydı. Biraz umutsuzluğa kapıldık. O an için benim elimde hiçbir tutanak yapacak dekont yapacak şeylerim yoktu. Korkmanın gereği yok. Bunlar kendinden korkan insanlar. Biz insanları kendimiz gibi iyi gördüğümüzden bunları yaşadık." dedi.
"TÜRKİYE'YE GİDECEĞİM"
Avukatına göre suçlamaların odağındaki Serkan Önder Almanya'ya dönmeyi planlıyor. Gelişmeye dair konuşan Adil Badruk, "Atlayıp Türkiye'ye gideceğim. 1 olur 10 olur kaç avukat olursa olsun bunun peşini bırakmayacağım. İşimi gücümü bırakacağım yine bunun sonuna kadar son noktasına kadar uğraşacağım." sözlerini kullandı.
"HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ KARAR VAR"
Nurcan-Adil badruk'un avukatı Bernhard Mehr, "Serkan Önder ve eşinin Almanya'ya gelmesinden Alman hukuk sistemi memnuniyet duyar çünkü daha henüz tamamlanmamış ceza davası böylece tamamlanabilir zaten Almanya'ya geldiklerinde de hemen gözaltına alınıp tutuklanacaklar. Serkan Önder'in 1.300.000 Euro ödemekle yükümlü kılındığı davada karar kesinleşmiş durumda" dedi.
"KORKMASINLAR ORTAYA ÇIKSINLAR"
Badruk çifti bu kararla Türkiye'de şikayetçi olduğundan iki ülke arasındaki anlaşma gereği ihtiyati haciz kararı alınması an meselesi. Çift, "Biz bu olayı yaşadık. Başka bir vatandaş da yaşamasın. Ben o psikolojinin içinden hâlâ çıkamıyorum. Benim gibi olanlar susmasın. Sesini duyursun. Bu tür şeyler yaşayan insanlar saklanması gizlenmesi çözüm değil. Bu tür insanların virüs haline gelmesini önleyelim." dediler.
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