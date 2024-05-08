Büyü dolandırıcılığı mağduru A Haber’e konuştu! ÖLÜM TEHDİDİ...

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıcılıkla suçlanan Serkan Önder'in nisan ayında verdiği ifade de ortaya çıktı. Serkan Önder ifadesinde, "Temizlik firmasında çalıştım. Ondan sonra o havuzdaki işe girdim. Emeklilik hakkı kazanana kadar aylık 1850 Euro kazandım. Yemekleri çalıştığım firmada yiyordum. Akif usta diye biri bana yardım ediyordu. O zaman eşim de bana destek oluyordu." dedi.

Avukat Abdulkadir Şafak, "Bizim tek istediğimiz şu; Nurcan hanım bu dilekçesinin hesabını versin o zaman." savunması yaptı.