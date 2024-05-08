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Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu

Konya'da il dışından gelerek zincir marketlerden yaklaşık 300 litre zeytinyağı, kaşar peyniri, gıda ve temizlik malzemeleri çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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