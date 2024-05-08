Antalya'da komşu dehşeti! Otomobilin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi! O anlar kamerada...
Antalya'nın Kaş ilçesinde Şaban T. (43), köpek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Orhan S.'yi (41) ayaklarından iple otomobilinin arkasına bağlayıp, sürükledi. Devriye görevi yapan jandarma ekibi durumu fark edip otomobili durdurarak Orhan S.'yi kurtardı. Orhan S. hastanede tedavi edilirken, Şaban T. ise gözaltına alındı. İşte detaylar...
Antalya'da Şaban T. (43), köpek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Orhan S.'yi (41) ayaklarından iple otomobilinin arkasına bağlayıp, sürükledi.
Devriye görevi yapan jandarma ekibi durumu fark edip otomobili durdurarak Orhan S.'yi kurtardı. Orhan S. hastanede tedavi edilirken, Şaban T. ise gözaltına alındı.
Kaş ilçesi Ova Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Şaban T., köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle Orhan S. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Şaban T., Orhan S.'yi ayağından iple otomobilinin arkasına bağladı. Aracın direksiyonuna geçen Şaban T. aracı hareket ettirip, Orhan S.'yi sürükledi.
OTOMOBİLİ JANDARMA DURDURDU
Otomobil, yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada, olay yerinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaş Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, durumu fark etti. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri, otomobili durdurdu. İpi kesip Orhan S.'yi kurtaran jandarma, Şaban T.'yi gözaltına aldı. Hastaneye götürülen Orhan S., tedavisinin ardından taburcu oldu.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Şaban T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan olay anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, otomobilin arkasına iple ayaklarından bağlanan Orhan S.'nin sürüklendiği anlar yer aldı.
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