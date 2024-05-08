Antalya’da komşu dehşeti! Otomobilin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi! O anlar kamerada...

OTOMOBİLİ JANDARMA DURDURDU

Otomobil, yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada, olay yerinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaş Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, durumu fark etti. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri, otomobili durdurdu. İpi kesip Orhan S.'yi kurtaran jandarma, Şaban T.'yi gözaltına aldı. Hastaneye götürülen Orhan S., tedavisinin ardından taburcu oldu.