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İstanbul Beyoğlu’nda park halindeki motosiklet böyle çalındı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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İstanbul Beyoğlu’nda park halindeki motosiklet böyle çalındı

Beyoğlu’nda motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, park halindeki motosikleti çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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