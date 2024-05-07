07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yeşil dönüşümde yeni adım Türkiye'de güneş paneline yatırım artıyor

Yeşil dönüşümde yeni adım Türkiye'de güneş paneline yatırım artıyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
ABONE OL
Yeşil dönüşümde yeni adım Türkiye’de güneş paneline yatırım artıyor

Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında yatırımlar giderek artıyor. Güneş paneli üretimi de sanayicilere çözüm ortağı oluyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA