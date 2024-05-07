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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

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