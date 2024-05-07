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Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Kırıkkale’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale’de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

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