’Sınavsız ehliyet’ tuzağına dikkat! Dolandırıcıların oyunu bu kez pes dedirtti

'KOLAY YOLDAN EHLİYET ALMAYIN, DOLANDIRILABİLİRSİNİZ'

Sağlıklı bir ehliyet alma süreci geçirmek için öncelikle güvenilir bir kursa kayıt olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Vekili Ramazan Ceylan, "Bir sürücü kursuna kayıt olacaklar, teorik derslere devam edecekler. Akabinde elektronik sınava girecekler. Başarılı olduktan sonra direksiyon eğitimi ve direksiyon sınavına girdikten sonra ehliyetlerini alabilirler. Bu süreci tamamlamadan kesinlikle kolay yoldan ehliyet almayı düşünmesinler, dolandırılırlar. Bunun yanı sıra tabii joker diye tabir ettiğimiz bizim başkasının yerine sınava girme, işte vesaire fotoğraf değiştirme gibi usulsüz işlerin de olduğunu biz duyuyoruz. Bunlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız takipte. Bu yöntem ile ehliyet belgesi alınmış olsa dahi bunların iptal edilmesi söz konusu. Vatandaşlarımıza kesinlikle hem bundan dolayı ceza işlemi uygulanır hem de ehliyetler iptal edilir. Dolayısıyla bunlara itibar etmesinler" ifadelerini kullandı.