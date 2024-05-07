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Adana'da bayıltana kadar dövdü, sürükleyip yol kenarına bıraktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Adana’da bayıltana kadar dövdü, sürükleyip yol kenarına bıraktı

Adana’da bir kişi tartıştığı şahsı bayıltana kadar dövüp, sonra sürükleyerek yol kenarına bıraktı. Polislerin geldiğini gören şahıs, motosiklete binip kaçtı.

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