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Kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Niğde'de bir kişi, eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla öldürdü.

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