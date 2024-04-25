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Uyku apnesi ehliyet almaya engel mi? Açıklama geldi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Uyku apnesi ehliyet almaya engel mi? Açıklama geldi

Son günlerde "Uyku apnesi olan kişiler ehliyet alamayacak ya da yenileyemeyecek" tarzında çıkan haberlerin ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaparak yönetmelikte herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

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