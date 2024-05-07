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Bursa'da ablasının sevgilisini sokak ortasında bıçakladı! Adli kontrolle serbest kaldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Bursa’da ablasının sevgilisini sokak ortasında bıçakladı! Adli kontrolle serbest kaldı

Bursa’da Leyla Sultan K. (18) tarafından sokak ortasında bıçaklanan Mehmet Salih B.’nin (20), şüphelinin, ablasının ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde ayrılmak istediği için ablası Melisa K.’yı (22) ve ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle Mehmet Salih B.’yi bıçakladığını söylediği öğrenilen Leyla Sultan K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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