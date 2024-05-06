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Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Edirne ve Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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