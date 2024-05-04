Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Davada 2 yeni iddianame! İstenen ceza yükseldi

Erzan'ın müştekilerden 82 bin lira aldığı, ardından müştekilere 43 bin lira kredi çektirerek bu parayı da sanık Hüseyin Eligül'ün hesabına gönderttiği ifade edildi. İddianamede, Erzan'ın Hüseyin Eligül ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekilerden toplamda 125 bin lira para alarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Sanıklar Seçil Erzan ve Hüseyin Eligül hakkında 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.