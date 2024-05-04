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'Kayıp şehir' Pargasur havadan görüntülendi! Gören büyüleniyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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’Kayıp şehir’ Pargasur havadan görüntülendi! Gören büyüleniyor

Bingöl'de bulunan ve "kayıp şehir" olarak adlandırılan Pargasur Şelalesi, havadan görüntülendi. Doğal güzelliği ile adeta büyüleyen bölge görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki tarihi kalıntı ve mağaralar ile 'kayıp şehir' olarak adlandırılan Pargasur şelalesi dron ile görüntülendi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi Kalkanlı köyü sınırları içerisinde yer alan, tarihi kalıntı ve mağaralar ile 'kayıp şehir' olarak adlandırılan Pargasur şelalesi, doğal güzelliğiyle eşsiz manzara sunuyor.

Ağaçlar ve kayalık alanın ortasından yaklaşık 30 metreden dökülen şelale, her yıl mayıs ve haziran aylarında canlanarak ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geliyor.

İçerisinde mağarada tarihi kalıntıları da bulunduran Pargasur şelalesi dron ile görüntülendi.

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