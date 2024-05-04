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Gaziantep'te 8'inci kattaki dairede yangın

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Gaziantep’te 8’inci kattaki dairede yangın

Gaziantep'te, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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