175 milyonluk büyü vurgunu! "Ölüm büyüsü" yalanıyla yıllarca kandırdı| A Haber sahte büyücünün lüks binasını görüntüledi
Almaya Münih’te bir iş kadını, işsizlik maaşıyla geçinen Serkan Önder ile tanıştığında, başına geleceklerden habersizdi. Su, el ve kahve falıyla başlayan süreç, "size büyü yapmışlar" yalanıyla sürdü. Talihsiz kadın iddiasına göre altı yılda yaklaşık 175 milyon lira kaptırdı. Serkan Önder’in olaydan sonra memleketi Ordu'ya döndüğü ve lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan da o paralarla yaptırıldığı iddia edilen Ordu’daki binaları görüntüledi. İşte detaylar…
Almanya'da hem işsizlik maaşı alıp hem de kaçak olarak havuz temizlerken, kendisini medyum olarak tanıttığı iş kadını Nurcan B'yi, "Sende ölüm büyüsü var. Kocan seni aldatıyor" gibi söylemlerle, 6 yılda 175 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Serkan Önder'in olaydan sonra kaçtığı Türkiye'de lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.
Almanya'da hakkında tutuklama kararı çıkan Serkan Önder'in memleketi Ordu'nun Ünye İlçesi'ne döndüğü, akrabalarına ve "Almanya'da temizlik şirketim var. Yatırım için geldim" dediği öğrenildi.
A HABER EKİBİNDEN MAHMUT ERDOĞAN DA O PARALARLA YAPTIRILDIĞI İDDİA EDİLEN ORDU'DAKİ BİNALARI GÖRÜNTÜLEDİ. İŞTE DETAYLAR
Serkan Önder'in bir akrabası ile de konuşma fırsatı bulduk. Kendisi Önder'in firari olmadığını ve Ünye'de olduğunu söyledi. Hatta 2 gün önce kendisi ile beraber oturup sohbet ettiğini söyledi. Fakat ortada bir büyü yalanı dolandırıcılık var. Kendisi Nurcan B.'yi 6 yıl boyunca 175 milyon liraya yakın bir parayla dolandırdığı iddia edilen Serkan Önder'in daha önce ki süreçte çok varlıklı olmadığını söyledi Ünyeliler. Almanya'ya gidip geldikten sonraki süreçte bir varlık içerisinde olduğunu hatta görüntülemiş olduğumuz inşaat gibi ilçenin farklı lokasyonlarında farklı inşaatları bulunuyor.
Biz A Haber ekibi olarak bugün 2 tanesini tespit ettik. Biri şu an görüntülediğimiz inşaat diğeri de ilçe merkezine daha yakın bir yerde. Orada da yaklaşık 5 6 katlı bir inşaatı yaptığı belirlendi. Medyumluk olarak adlandırdığı dolandırıcılıkla bu inşaatları yaptığını da belirtelim.
Almanya'ya gitmişti 1999 yılında ve 2 yıl evli kalın boşanmıştı. Daha sonra Münih şehrinde yaşamaya başlamıştı ve orada da işsizlik maaşı alıyor. Ardında Türkiye'ye geldi ve 6 yıldır Ünye ilçesinde yaşıyor. Fal aracılığı ile dolandırılan Nurcan B.'de Ünye'ye geldi çünkü "sende ölüm büyü var" diyerek kandırılmıştı ve büyünün bozulması için annesine de göstermesi gerektiğini söyledi. Hoca Esma olarak adlandırılan annesi de 200 bin Euro aldığı söylendi.
Nurcan B.'nin evinin satılmasını da istediler çünkü o evde büyü olduğunu söylediler. Nurcan B.'de bu evi sattı. Yaklaşık 6 yılda 175 milyon liralık bir vurgundan bahsediyoruz.
Biz bu noktaya geldik ve bu inşaatların nasıl yapıldığına baktık. Aynı zamanda Hoca Esma veya Falcı Esma olarak adlandırılan Serkan Önder'in annesinin bu evlerde yaşayıp yaşamadığına baktık. Zillere baktığımızda bazılarında isim olmadığını görüntüledik. Bu isimsiz dairelerde de yaşıyor olabilirler.
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