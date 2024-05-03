175 milyonluk büyü vurgunu! "Ölüm büyüsü" yalanıyla yıllarca kandırdı| A Haber sahte büyücünün lüks binasını görüntüledi

Almanya'ya gitmişti 1999 yılında ve 2 yıl evli kalın boşanmıştı. Daha sonra Münih şehrinde yaşamaya başlamıştı ve orada da işsizlik maaşı alıyor. Ardında Türkiye'ye geldi ve 6 yıldır Ünye ilçesinde yaşıyor. Fal aracılığı ile dolandırılan Nurcan B.'de Ünye'ye geldi çünkü "sende ölüm büyü var" diyerek kandırılmıştı ve büyünün bozulması için annesine de göstermesi gerektiğini söyledi. Hoca Esma olarak adlandırılan annesi de 200 bin Euro aldığı söylendi.

Nurcan B.'nin evinin satılmasını da istediler çünkü o evde büyü olduğunu söylediler. Nurcan B.'de bu evi sattı. Yaklaşık 6 yılda 175 milyon liralık bir vurgundan bahsediyoruz.