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AJet uçağında bomba ihbarı paniğe neden oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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AJet uçağında bomba ihbarı paniğe neden oldu

Ankara-Erzincan seferini yapan AJet'e ait VF-4150 sefer sayılı uçak, yapılan bomba ihbarı nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na geri döndü. Yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Ankara-Erzincan seferini yapan yolcu uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, AJet'e ait VF-4150 sefer sayılı uçak, Erzincan seferini yapmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan saat 23.55'de kalktı. Kalkıştan bir süre sonra uçak için yapılan bomba ihbarı, pilota bildirildi.



Esenboğa Havalimanı'na dönerek sorunsuz şekilde iniş yapan uçak, güvenli bir park alanına alındı. Uçak, yolcuların tahliyesinin ardından bomba uzman ekipleri ile kokuya duyarlı köpeklerce arandı. Yolcular ile bagajlarında da arama yapıldı. Polis ekiplerinin uçakta yaptığı aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

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