AJet uçağında bomba ihbarı paniğe neden oldu

Ankara-Erzincan seferini yapan yolcu uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, AJet'e ait VF-4150 sefer sayılı uçak, Erzincan seferini yapmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan saat 23.55'de kalktı. Kalkıştan bir süre sonra uçak için yapılan bomba ihbarı, pilota bildirildi.