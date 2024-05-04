04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İçinde öğrencilerin bulunduğu araca sopalı saldırı

İçinde öğrencilerin bulunduğu araca sopalı saldırı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
ABONE OL
İçinde öğrencilerin bulunduğu araca sopalı saldırı

Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halinde içinde öğrencilerin bulunduğu servisinin şoförü ile tartışıp kırmızı ışıkta sopa ile aracın camlarını parçalayan sürücü ve babası adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA