Antalya'da dehşet dolu anlar! Teleferik kabini düştü: Ölü ve yaralılar var | Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki demirlerden biri yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. Metrelerce yüksekten düşen kabinde bulunan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Teleferikten inen bir vatandaş dehşet dolu anları "Patlama sesi duyduk" şeklinde anlattı. İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın faciaya ilişkin ilk açıklaması...
Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.
"PATLAMA SESİ DUYDUK"
Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.
Bugün Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 12, 2024
AFAD ve Antalya Büyükşehir… pic.twitter.com/jMwtRAQhd0
BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır. AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır. AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Bakan Yerlikaya, gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterinin ise 25 kabinde bulunan toplamda 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00'de Aydın'dan kaza yerine intikal etmek için havalandığını belirterek, "Antalya'da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir. Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK'tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK'tan 25 dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaş için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilediğinde bulundu.
İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
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Öte yandan 9 günlük bayrak tatili nedeni ile teleferiğin tüm kabinlerin dolu olarak gidiş dönüş yaptığı öğrenildi.
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