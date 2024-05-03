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Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı! Hastanelik oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı! Hastanelik oldu

Kayseri'de, başıboş eşeğin yoldan geçerken ısırdığı Esme D. (59), yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin ağaca bağladığı eşek, zabıta tarafından korumaya alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesinde meydana geldi.

Başıboş bir eşek, yoldan geçen Esme D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANELİK ETTİ

Sağlık görevlileri, yaralı kadını, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Esme D., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası eşek, çevredekiler tarafından ağaca bağlandı.

Eşeğin ağaca bağlı halinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bünyan Belediyesi ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ekipleri harekete geçti. Eşek, zabıta ekipleri tarafından korumaya alındı.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, eşeklerin bir etki olmadığında saldırmadığını belirtirken, hayvanın bir sağlık sorunu bulunmadığını söyledi.

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