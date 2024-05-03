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Sürmene'de öğrencileri darbeden dolmuşçular olayında yeni gelişme

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Sürmene’de öğrencileri darbeden dolmuşçular olayında yeni gelişme

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracı, ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durdurulup, darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri, yaşadıklarını anlattı.

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