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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Son dakika haberi.. Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. İşte görüntüler...

İlçeye bağlı Atabağı beldesinde saat 15.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 10 dakika sürdü.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI | VİDEO İZLE

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Dolu yağışından dolayı bölgede ekili olan bahçeler zarar gördü.

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.

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