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Düzce'de sağanak ve kuvvetli yağış! Aniden bastıran yağmurlu hava hayatı olumsuz etkiledi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Düzce’de sağanak ve kuvvetli yağış! Aniden bastıran yağmurlu hava hayatı olumsuz etkiledi

Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış sebebi ile ağaç ve elektrik direği devrildi bazı iş yerlerinin dışarıda duran sandalye ve masaları ile şemsiyeleri devrildi.

Akşam etkisini gösteren sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin dışarıda duran sandalye ve masaları ile şemsiyeleri devrildi.

Darıcı Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminali girişinde ve alt geçitte su birikintisi oluştu. Bazı araçlar, kaldırımların üzerine kadar taşan su nedeniyle güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle kent merkezinde araç trafiği oluştu.

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