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Malatya'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari havalandırmada yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Malatya’da 15 yıl hapis cezası bulunan firari havalandırmada yakalandı

Malatya'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.A., evinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A.'nın ikametinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

O.A., isimli firari ikametinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı.

Yakalanan firari sağlık kontrollerinin ardından emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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