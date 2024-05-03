03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu hayatını kaybetti! Ankara'da motosikletle kaza geçirmişti

Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu hayatını kaybetti! Ankara'da motosikletle kaza geçirmişti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
ABONE OL
Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan’ın oğlu hayatını kaybetti! Ankara’da motosikletle kaza geçirmişti

Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA