Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında araç yangını

Yangın, saat 13.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre AVM'nin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.