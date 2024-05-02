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Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında araç yangını

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında araç yangını

Sarıyer’de bulunan Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kapladığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre AVM'nin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

YOĞUN DUMANLAR NEDENİYLE OTOPARK KAPATILDI

Yangın esnasında oluşan dumanlar nedeniyle AVM kapatılarak araçların giriş ve çıkışına izin verilmedi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sonrası yaptıkları duman tahliyesinin ardından otopark yeniden hizmete açıldı.

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