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Niğde'de minibüsle hafif ticari araç çarpıştı! Feci kaza can aldı

Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Niğde’de minibüsle hafif ticari araç çarpıştı! Feci kaza can aldı

Niğde'de dün akşam saatlerinde yaşanan kazada hafif ticari araçla minibüs çarpıştı. Feci kazada ticari aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 6 yaşındaki oğlu ve minibüs şoförü yaralandı.

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