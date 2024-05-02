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Hortum ağaçları kökünden söktü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Hortum ağaçları kökünden söktü

Sivas’ın Gemerek ilçesinden meydana gelen hortumda ağaçlar devrildi. Birçok ağacın devrildiğini gören vatandaş hayrete düşerken hortumunun tahribatı kameraya yansıdı.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur ile birlikte rüzgarda etkili olurken Gemerek ilçesinde hortum oluştu.

Çat ormanında etkili olan hortum ağaçları kökünden söktü.

Birçok ağacın devrildiğini gören vatandaş hayrete düşerken hortumunun tahribatı kameraya yansıdı.

Hortum ağaçları kökünden söktüHortum ağaçları kökünden söktü HORTUM AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

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